Öyle böyle kandırılmadık! Meğer elmaların parlak gözükmesi için deodorant sıkıyorlarmış

Reklamlarda izlediğimiz o ağız sulandırıcı pastalar, tazecik elmalar ve buz gibi içecekler... Bunların hepsi birer hile unsuru sevgili okur!

Vay efendim "Benim elmalarım, çileklerim neden taze gözükmüyor?" Deodorant sıkmıyoruz da hiçbirimiz ondan. Lütfen şu saatten sonra parlamayan meyve tüketmek isteyin hanımlar beyler :(

Şeytanın aklına gelmez! Şurup yerine motor yağı...

Yani kendilerine göre haklı sebepleri var tabii. Çekimler uzun sürdüğü zaman, pancake'e dökülmesi planlanan akçaağaç şurubunun yerine motor yağı kullanıyorlarmış. Sebebi de krep hamurunun şurubu çabuk emmesi... Kimin aklına gelir ki, kalbi temiz insanlarız nihayetinde

Fast food'un zararlarını bilirdik de...

Diller lal, kulaklar sağır olsaydı da şunları duymasaydı! İştahla yediğimiz o burgerler var ya, reklamlardaki muazzam görüntülerini ayakkabı boyasına borçlular.

Pasta içinde krema değil karton var

Evet, yanlış duymadınız. Bir güzel karton döşüyorlar keke. Sonrasında krem şanti ile sıvazlama :)

Asitli içecekler eşittir sıvı sabun

İçtikçe köpürmek isteyenler için birebir! şaka şaka. Siz sinirlenip köpürmeyi tercih edin.

O yediğin dondurma değil canım patates püresi

Işıklar altında eriyip kavrulan dondurmaya da kütük gibi saatlerce kalabilen gıda boyalı patates bulmuşlar ¯\_(ツ)_/¯