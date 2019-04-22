Öyle böyle kandırılmadık! Meğer elmaların parlak gözükmesi için deodorant sıkıyorlarmış

Reklamlarda izlediğimiz o ağız sulandırıcı pastalar, tazecik elmalar ve buz gibi içecekler... Bunların hepsi birer hile unsuru sevgili okur!
Vay efendim "Benim elmalarım, çileklerim neden taze gözükmüyor?" Deodorant sıkmıyoruz da hiçbirimiz ondan. Lütfen şu saatten sonra parlamayan meyve tüketmek isteyin hanımlar beyler :(
Yani kendilerine göre haklı sebepleri var tabii. Çekimler uzun sürdüğü zaman, pancake'e dökülmesi planlanan akçaağaç şurubunun yerine motor yağı kullanıyorlarmış. Sebebi de krep hamurunun şurubu çabuk emmesi... Kimin aklına gelir ki, kalbi temiz insanlarız nihayetinde
Diller lal, kulaklar sağır olsaydı da şunları duymasaydı! İştahla yediğimiz o burgerler var ya, reklamlardaki muazzam görüntülerini ayakkabı boyasına borçlular.
Evet, yanlış duymadınız. Bir güzel karton döşüyorlar keke. Sonrasında krem şanti ile sıvazlama :)
İçtikçe köpürmek isteyenler için birebir! şaka şaka. Siz sinirlenip köpürmeyi tercih edin.
Işıklar altında eriyip kavrulan dondurmaya da kütük gibi saatlerce kalabilen gıda boyalı patates bulmuşlar ¯\_(ツ)_/¯
Bu çıtır gevreklerin süt üzerinde yüzmesinin en büyük nedeni de tutkal!
Mükemmel renklerde soslar yaratmak için yemeklere birkaç kaşık bal mumu damlatabiliyorlar.
Kolayı kola yapan şey asittir. İçtiğinizde boğazınızı şöyle güzel bir yakması lazım. Reklamcılar bunun için güzel bir yöntem bulmuşlar. Asidi kaçan kolaya "rennie" ilacı gibi asit veren antiasit atıyorlar. Ama siz lütfen evde denemeyin...
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