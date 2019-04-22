YEMEK

Öyle böyle kandırılmadık! Meğer elmaların parlak gözükmesi için deodorant sıkıyorlarmış

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Reklamlarda gördüğümüz ürünlerle mutfağımızdakiler arasındaki dağlar kadar fark var. Peki bunun sebeplerini merak ediyor musunuz? İşte sizi şoke edecek mutfak bilgileri...

Öyle böyle kandırılmadık! Meğer elmaların parlak gözükmesi için deodorant sıkıyorlarmış

Reklamlarda izlediğimiz o ağız sulandırıcı pastalar, tazecik elmalar ve buz gibi içecekler... Bunların hepsi birer hile unsuru sevgili okur!

Vay efendim "Benim elmalarım, çileklerim neden taze gözükmüyor?" Deodorant sıkmıyoruz da hiçbirimiz ondan. Lütfen şu saatten sonra parlamayan meyve tüketmek isteyin hanımlar beyler :(

elma

Şeytanın aklına gelmez! Şurup yerine motor yağı...

Yani kendilerine göre haklı sebepleri var tabii. Çekimler uzun sürdüğü zaman, pancake'e dökülmesi planlanan akçaağaç şurubunun yerine motor yağı kullanıyorlarmış. Sebebi de krep hamurunun şurubu çabuk emmesi... Kimin aklına gelir ki, kalbi temiz insanlarız nihayetinde

Fast food'un zararlarını bilirdik de...

Diller lal, kulaklar sağır olsaydı da şunları duymasaydı! İştahla yediğimiz o burgerler var ya, reklamlardaki muazzam görüntülerini ayakkabı boyasına borçlular.

Pasta içinde krema değil karton var

Evet, yanlış duymadınız. Bir güzel karton döşüyorlar keke. Sonrasında krem şanti ile sıvazlama :)

Asitli içecekler eşittir sıvı sabun

İçtikçe köpürmek isteyenler için birebir! şaka şaka. Siz sinirlenip köpürmeyi tercih edin.

O yediğin dondurma değil canım patates püresi

Işıklar altında eriyip kavrulan dondurmaya da kütük gibi saatlerce kalabilen gıda boyalı patates bulmuşlar ¯\_(ツ)_/¯

Süt yerine tutkal

Bu çıtır gevreklerin süt üzerinde yüzmesinin en büyük nedeni de tutkal!

Çok amaçlı mum: Sos yerine erimiş mum kullanmak

Mükemmel renklerde soslar yaratmak için yemeklere birkaç kaşık bal mumu damlatabiliyorlar.

Asidi kaçmış koladan onlar da hoşlanmıyor

Kolayı kola yapan şey asittir. İçtiğinizde boğazınızı şöyle güzel bir yakması lazım. Reklamcılar bunun için güzel bir yöntem bulmuşlar. Asidi kaçan kolaya "rennie" ilacı gibi asit veren antiasit atıyorlar. Ama siz lütfen evde denemeyin...

Krem şanti yok tıraş köpüğü var


Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Düşündüğümüzden daha tehlikeli! İçerken bir kez daha düşünün...Düşündüğümüzden daha tehlikeli! İçerken bir kez daha düşünün...
Birçok kişi bu detayı bilmiyor! Haşlanan yumurtanın sarısı grileşiyorsa…Birçok kişi bu detayı bilmiyor! Haşlanan yumurtanın sarısı grileşiyorsa…
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