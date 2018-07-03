Oyun keyfinizi ikiye katlayacak 5 tatlı çeşidi

1. Orman meyveli pasta

Yaz aylarına yakışan en güzel pastayı sizler için seçtik. Ekşiyle tatlının mükemmel uyumunu deneyimlemek isteyenlere tarifini veriyoruz :)

2. Tok tutan bisküvi

Pyun oynarken yerinizden kıpırdamak istemeyenlere harika bir önerimiz var. Oyuna başlamadan önce bu bisküvilerden pişirin ve yanınıza alın. Her bir lokmada size açlığı unutturacak, lezzetiyle keyfinize keyif katacak! Tarif için tıklayın.

3. Hindistan cevizli etimek tatlısı

Bildiğimiz etimek tatlısına öyle güzel tat kattık ki hem siz hem de oyun arkadaşınız buna bayılacak :) Tarif için tıklayın.

4. İki malzemeli sufle

Daha kolayını yapabilirseniz yapın bakalım :) Yalnızca 2 malzeme ile enfes bir sufle hazırlıyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

5. Ev yapımı muzlu puding

Lezzeti şahane sunumu ise bambaşka! Bebe bisküvili pudingin tadını aldıktan sonra dışarıdaki pudinglere göz ucuyla bile bakmayacaksınız :) Tarifin detayları için tıklayın.