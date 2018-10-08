Oyuna gelmeyelim! Süpermarketlerde bu satış hilelerine dikkat

Süpermarketlerin tasarımı bir labirent gibidir. Girmesi son derece basit çıkması ise bir o kadar zordur. Labirent gibi her bir ayrıma girmek zorunda kalırsınız çıkış noktasını bulmak için. Eğer alacaklarınız kafanızda net değilse reyonları gezerken gözünüzün iliştiği şeye dalıp gidebilirsiniz. Bundan etkilenmemek için kendinize bir alışveriş listesi oluşturmalı ve sadece hedefe doğru koşmalısınız. Markette bulunan okları takip etseniz de çıkışı bulmak çok kolay değildir.
Gendel taze ürünler marketlerin sağ tarafında bulunur. Yapılan araştırmalar da insanların ürünleri gezmeye sağ taraftan başladığını ıspatlamıştır. Ancak bu algı yöntemine kapılmayın çünkü sağ taraftaki ürünlerin taze olması demek tüm marketteki ürünlerin taze olduğu anlamına gelmez. "Bu market kaliteli ürünler satıyor" düşüncesine kapılıp ihtiyacınız olmayan birçok ürünü alıp evinize doğru yol alabilirsiniz. Böylelikle hem paranızdan olur hem de kandırılırsınız.
Alışveriş arabaların boyutlarının neden bu kadar büyük olduklarını düşündünüz mü? Alışveriş arabalarının bu kadar büyük olması bilinçaltınıza daha çok alışveriş yapmalıyım mesajını gönderir. Gerçekten yüklü bir alışveriş yapmayacaksanız bu kadar büyük bir araba kullanmayın.
Günlük hayatta en çok tükettiğimiz şeyler ne yazık ki markette en arka plandadırlar. Siz oraya gidene kadar marketi turlamış olacaksınız ve bu süreçte hedefinize gidene kadar farklı ürünleri çoktan almış olacaksınız...
Etikette yer alan küsürlü fiyatlar, ürünlerin 'daha ucuz' olduğu algısını yaratmaktadır. Üstelik bu fiyatları kırmızı etiket üzerine yazarlar ki dikkat çeksin.
Göz hizasında bulunan ürünler her zaman daha pahalıdırlar. Dünya genelinde kabul edilen satış boyutu 1.60 cm'dir. Bu görüş açısında yer alan gıdalar genellikle büyük markalara aittir.
1.60 cm satış boyutunun bir diğer uygulaması da çocuklar içindir. Paketlenmiş gıdalar çocukların ulaşabileceği alanlara yerleştirilir. Böylelikle erişim ve tüketim son derece kolaylaştırılmış olur. Gerçekten bu en tehlikeli satış taktiklerinden biridir.
Birbirini tamamlayan ürünler yan yana getirelerek çapraz satış sistemi devreye sokulur. Örnek verecek olursak; süt alacaksınız rafın yan tarafında hazır tatlılar görmeniz çok mümkün.
Alışverişi kendinizce tamamladınız ve kasadasınız. Artık son çıkıştasınız ancak bu gerçek bir son çıkış noktası değildir çünkü alışveriş kasada kaldıkça devam eder. Kasanın kenarlarına genelde indirimde olan ürünler bekleyebilir ya da çocuklar için şekelerlemeler mevcuttur.
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