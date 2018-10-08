Oyuna gelmeyelim! Süpermarketlerde bu satış hilelerine dikkat

İhtiyacımızdan fazlasını almamıza neden olan şeyler;

Süpermarketlerin tasarımı bir labirent gibidir. Girmesi son derece basit çıkması ise bir o kadar zordur. Labirent gibi her bir ayrıma girmek zorunda kalırsınız çıkış noktasını bulmak için. Eğer alacaklarınız kafanızda net değilse reyonları gezerken gözünüzün iliştiği şeye dalıp gidebilirsiniz. Bundan etkilenmemek için kendinize bir alışveriş listesi oluşturmalı ve sadece hedefe doğru koşmalısınız. Markette bulunan okları takip etseniz de çıkışı bulmak çok kolay değildir.

Gendel taze ürünler marketlerin sağ tarafında bulunur. Yapılan araştırmalar da insanların ürünleri gezmeye sağ taraftan başladığını ıspatlamıştır. Ancak bu algı yöntemine kapılmayın çünkü sağ taraftaki ürünlerin taze olması demek tüm marketteki ürünlerin taze olduğu anlamına gelmez. "Bu market kaliteli ürünler satıyor" düşüncesine kapılıp ihtiyacınız olmayan birçok ürünü alıp evinize doğru yol alabilirsiniz. Böylelikle hem paranızdan olur hem de kandırılırsınız.

Alışveriş arabaların boyutlarının neden bu kadar büyük olduklarını düşündünüz mü? Alışveriş arabalarının bu kadar büyük olması bilinçaltınıza daha çok alışveriş yapmalıyım mesajını gönderir. Gerçekten yüklü bir alışveriş yapmayacaksanız bu kadar büyük bir araba kullanmayın.