Oyuncak tabancayla market kasasından 600 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

Konya'da oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunun marketine girerek kasadaki 600 bin lirayı gasbeden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketine 17 Nisan gece saatlerinde müşteri kılığında giren maskeli zanlı, çalışana bir şeyler almak istediğini söyledi.

Maskeli şüphelinin kasaya yöneldiğini fark eden market çalışanı, müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine cebinde gizlediği silahı çıkararak çalışana yönelten zanlı, kasadaki 600 bin lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) yüzlerce saatlik görüntüyü izledi.

Şüphelinin, gasp olayının ardından motosikletle kaçtığı, uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, daha sonra kendisini almaya gelen bir araca bindiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ AKARYAKIT İSTASYONUNUN ÇALIŞANI ÇIKTI

Harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen, 3 suç kaydı olan şüpheli Mustafa B. (26) ile onu araçla almaya gelen Habil Ali Ç. (31) ve Mehmet G'yi (34) gözaltına aldı.

İncelemede, 13 suç kaydı bulunan Habil Ali Ç'nin akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu saptandı. 3 suç kaydı bulunan Mehmet G'nin oto yıkamacısının olduğu ve Mustafa B'nin de onun yanında çalıştığı tespit edildi. Olayda kullanılan tabancanın da oyuncak olduğu belirlendi.

Habil Ali Ç. ve Mehmet G'nin, gaspla alakalarının olmadığı izlenimini verebilmek için olay anında farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği ortaya çıktı.

Zanlıların ilk ifadelerinde, arkadaş olduklarını, Mustafa B'nin yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu ve gasp parasını aralarında paylaşmayı planladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, markete müşteri kılığında gelen maskeli kişinin kasaya yöneldiği, market çalışanının fark etmesi üzerine cebinde gizlediği silahı çıkararak personele yönelttiği görülüyor. Kayıtlarda, zanlının kasadaki paraları alarak marketten çıkması da yer alıyor.

