SPOR

Oyuncak yay hediyesi Demir Elmaağaçlı'nın hayatını değiştirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de, amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı (29), 12 yıldır milli takımda kazandığı başarılarla Türkiye'yi gururlandırdı. Dünya sıralamasında makaralı yay erkeklerde 12'nci sırada yer alan Elmaağaçlı, "Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum" dedi.

Oyuncak yay hediyesi Demir Elmaağaçlı'nın hayatını değiştirdi

Okçuluk Milli Takımı'nda makaralı yayda forma giyen Demir Elmaağaçlı, 10-16 Haziran'da Hollanda'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Kayseri'de 12 yaşındayken amcasının hediye ettiği oyuncak yayla okçuluğa ilgi duyduğunu anlatan Demir Elmaağaçlı, bahçede samandan hedeflere ok atarken kulübe yazılmaya karar verdiğini söyledi. 12 yıldır milli takımla Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Demir Elmaağaçlı, 2017'de Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda, geçen yıl da Samsun'daki Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde ikincilik elde ettiğini kaydetti.

Dünya sıralamasında 12'nci sırada yer aldığını belirten Demir Elmaağaçlı, sıralamada bir dönem ikinci sıraya kadar yükseldiğini de anlattı. Birincilik hedefiyle çalıştığını, Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istediğini vurgulayan Demir Elmaağaçlı, "Okçulukta sezon erken başladı. Önümüzde Türkiye Şampiyonası ve sonrasında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum" dedi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
VakıfBank üst üste 7. kez yarı finalde!VakıfBank üst üste 7. kez yarı finalde!
Fenerbahçe Opet yarı finaldeFenerbahçe Opet yarı finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayseri Okçuluk Milli Takımı

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İşte Şenol Güneş'in 11'i

İşte Şenol Güneş'in 11'i

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

G.Saray tarih yazdı! Finaldeler

G.Saray tarih yazdı! Finaldeler

Avni Yıldırım masada kaybetti

Avni Yıldırım masada kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak yay hediyesi Demir Elmaağaçlı'nın hayatını değiştirdi

Oyuncak yay hediyesi hayatını değiştirdi

VakıfBank üst üste 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

VakıfBank üst üste 7. kez yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı

Fenerbahçe Opet yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı turnuvaya veda etti

Çaykur Rizespor'un önlenemez yükselişi

Çaykur Rizespor'un önlenemez yükselişi

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.