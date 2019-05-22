Oyuncu Akasya Asıltürkmen'i dolandıran çete yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vize dolandırıcılarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen’in de şikayetçi olduğu suç örgütünün tuzağına pek çok vatandaşın düştüğü açıklandı.

ÜNLÜ SİTELERİN NUMARALARINI KOPYALAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.

ÜNLÜ OYUNCU DA VİZE MAĞDURLARI ARASINDA

Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen’in de olduğu ortaya çıktı. Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti. Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, “Organize İşler’i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

Ünlü oyuncu dolandırıcıların yakalanmasıyla ilgili sevincini sosyal medya hesabından dile getirdi.



