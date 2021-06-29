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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

29.06.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Marmaris’te böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlığı bulunan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, eşi Melek Demirel ile birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede ileri zatürre teşhisi konulan Demirel, dün yaşamını yitirdi.

Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi.

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Cenazeye, sanatçının yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Ali Zağlı da katıldı.

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Ali Demirel’in torunu Alara Tezcan, Evde çok normaldi, sadece tansiyonu yükselmişti. Hastaneye götürdük ve olaylar acilde gelişti. Çok üzgünüm" dedi.

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Komşusu Metin Ergül ise, "İnsanlara karşı çok saygılı, nazik ve ters köşe yatırmayı severdi. Doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Komşuluk ilişkileri örnek gösterilirdi. Adam gibi adamdı. Sanatçı dostlarının arayıp sorduğuna şahit olmadım ama sürekli anılarından bahsederdi. Hep beraber oyun oynadıkları arkadaşlarla anılarını konuşurduk. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Demirel Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi.

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Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı. Marmaris’te evi bulunan ve İstanbul’a sürekli gelip giden Demirel, 2 çocuk ve 1 torun sahibiydi.


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Olacak O Kadar
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Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin

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