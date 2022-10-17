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Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

17.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camii avlusunda ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine katılanlar, duygularını gazetecilerle paylaştı.

Oyuncu Hamdi Alkan, daha önce Kalkavan ile çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, "Vakitsiz gitti, tabii kader programı kimse karşı gelemiyor." dedi.

Billur Kalkavan'ın çok iyi bir insan ve çok iyi bir dost olduğunu vurgulayan Alkan, "Ben buraya onun iyi bir insan olduğunu bir kere daha söylemek için geldim. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ise "Hepimizin başı sağ olsun, çok özel çok kıymetli bir insandı. Çok kişiye de örnek olmuştur, eli değmiştir, ışığı ulaşmıştır. Her zaman doğrudan, düzgünden, iyiden yanaydı, hepimizin hayatında özel bir yeri vardı. Mekanı cennet olsun, çok özleyeceğiz." diye konuştu.

Cenazeye Kalkavan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Ali Koç, İlber Ortaylı, Rıza Kalkavan, Buğra Bahadırlı, Necmi Yapıcı, Nilgün Belgün ve Halil Sezai'nin de arasında bulunduğu sanat, sinema ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı.

Billur Kalkavan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Billur Kalkavan cenaze zincirlikuyu mezarlığı

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