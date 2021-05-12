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Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü! Babası Volkan Pekin hayatını kaybetti

12.05.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin vefat ettiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun babası 2019 yıllında apar topar kalp ameliyatı olmuş ve sonrasında uzun süre tedavi görmüştü.

Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü! Babası Volkan Pekin hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, babası Volkan Pekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pekin Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin” notunu düştü.

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DAHA ÖNCE GEÇİRDİĞİ ZOR GÜNLERİ BÖYLE ANLAMIŞTI

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Büşra Pekin, iki yıl önce babasının rahatsızlanmasıyla yaşadıklarını zorlu günleri böyle anlatmıştı: Babacığım bundan 1 ay önce apar topar açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat öyle zorlu geçti ki, doktorlar haklı olarak "Umutlanmayın" dedi. Biz aksine umutlandık. Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacağına inandık. Şifaya ihtiyacı olan tüm hastalara Allah'tan güç, kuvvet diliyorum. Ailelerine iyi düşünmenin yollarını bulmalarını diliyorum. Bu süreçte arayan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Dualarınızın, güzel dileklerinizin hepsi yerini buldu.

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Büşra Pekin Instagram
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