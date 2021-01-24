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Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden öldü

24.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden öldü

Bursa'da 38 yaşındaki dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın ölüm nedeninin ise sahte içkiden olduğu belirtildi.

Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin ve Türkan gibi dizilerde boy gösteren Ercan Yalçıntaş'ın cansız bedenini annesi buldu.

Oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa'da sahte içkiden hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde amcası tarafından görülen dizi ve tiyatro oyuncusu Yalçıntaş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

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Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş birçok tiyatro oyununda da sahne almıştı.

Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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