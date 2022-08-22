Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliğe alternatif öneriler

Kumaşından tasarımına kadar her türlü detayın incelikli bir biçimde incelendiği gelinlik seçme sürecinin ne kadar özen istediğini hepimiz biliyoruz. Kendini kusursuz hissetmek isteyen her kadın, gelinlik üreten markalar hakkında düğün tarihinden çok daha önce detaylar topluyor. Kimi gelin adayı tercihlerini kabarık ve bol işlemeli tasarımlardan yana kullanırken kimileri de Özge Gürel gibi sade modelleri tercih edebiliyor. Sizler için birbirinden güzel gelinlik modellerini seçtik. Hazırsanız başlayalım!

1. Zarafetle sadelik bir arada: Hengqiyuan Uzun Kollu Gelin Elbisesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tercihini düz çizgilerden yana kullanacak gelin adayları için tasarlanan Hengqiyuan Uzun Kollu Gelin Elbisesi, kuyruklu eteği ile ön plana çıkıyor. Gelinliğin derin V şeklinde tasarlanmış sırt dekoltesi düğmeler ile sonlanırken aynı biçimdeki göğüs dekoltesi de bütünlüklü bir çizgi yaratıyor. İlkbahar, sonbahar ve kış düğünleri için ideal olabilecek ürün; etek kısmında hafif parıltılara yer verirken üst bölümünde ise saten kumaş kullanılarak üretiliyor. Son derece zarif bir model olarak hazırlanan gelinliğin 34 bedenden 46 bedene kadar beden aralığı mevcut.

2. Romantik esintiler sevenlere: Mediha Cambaz Bridal Bıa Drapeli Kruvaze Beden Kayık Yaka Askılı Romantik Gelinlik

Son zamanların en popüler gelinlik tasarımcıları arasında yer alan Mediha Cambaz, Bridal Bıa Drapeli Kruvaze Beden Kayık Yaka Askılı Romantik Gelinlik, abartıdan uzak ve nahif çizgileri seven gelin adaylarının dikkatini çekiyor. Beyaz renkli özel kumaşı ve üzerinde yer alan işlemeleri ile kendine hayran bırakan model, sırt bölümünde kullanılan dantel detayları sayesinde romantik bir stil sunuyor. Omuzları açık yaka detayı ve kabarık olmayan etek kesimi ile göz dolduruyor. Üstelik gelinliğin 34 bedenden 42 bedene kadar beden aralığı bulunuyor.

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)

3. Dantelin ve tülün eşsiz uyumu: BIANJESUS Prenses Dantel Tül A-Kesim Uzun Gelinlik

Hayatınızın en özel gününde kendinizi prensesler gibi hissetmek istiyorsanız BIANJESUS Prenses Dantel Tül A-Kesim Uzun Gelinlik'e şans verebilirsiniz. Beyaz ve fildişi renk seçenekleri ile üretilen gelinlik, A kesimi ile dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli dantel tül kumaş kullanılarak tasarlanan model, dantel kayık yakası ile gelin adaylarının dekolte bölgesini kusursuz göstermeye yetiyor. Kabarık eteğine ek olarak uzun kuyruklu tasarlanan ürün, klasik tasarımları seven kişiler için ideal oluyor. Yakasından başlayarak etek uçlarına kadar devam eden dantel detaylar ise ürünün kusursuz işçiliğini ön plana çıkarıyor.

4. Etnik detayları sevenlere: Passionis Balon Kol Helen Kesim Gelinlik

Etnik detaylardan hoşlanan gelin adayları için tasarlanan Passionis Balon Kol Helen Kesim Gelinlik, özellikle açık alan düğünlerinde tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Yapısı gereği çok kabarık eteklere sahip olmayan model, genel olarak üst bölümünde farklı tasarım detayları ile dikkat çekiyor. Marka tarafından son derece ustalıkla tasarlanmış olan gelinlik; abartıya kaçmayan kol ve göğüs işlemeleri, hareketi kolaylaştıran ince ip askı detayları ile göz dolduruyor. Aynı zamanda sırt bölümündeki dekoltesi ve etek bölümünde yer verilen tüller ile gören herkesi kendine hayran bırakıyor.

5. En özel gününde pırıl pırıl parlamak isteyenlere: BIANJESUS Çift Omuz Yere Kadar Uzanan Gelinlik

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Alışılmış dantel işlemelerinden farklı olarak markanın kendine has işçiliği ile tasarlanan BIANJESUS Çift Omuz Yere Kadar Uzanan Gelinlik, yere kadar uzanan etek boyuna sahip. Parıltılı organze tülden hazırlanan gelinliğin kemer ve omuz bölümünde bulunan dantel detaylar, modele hareketlilik katıyor. sırt tasarımında kullanılan zarif bandajlar ise giyen her gelini kraliçe gibi hissettiriyor. Oldukça kaliteli parlak kumaştan hazırlanan ürün, saten ve organze kumaşların benzersiz stilini yansıtıyor. Kişiye özel ölçülerle hazırlanan gelinlik modelini daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

6. Tercihi daima sadelikten yana olanlara: Yüz Güldüren İndirimler Kadın Kırık Beyaz Helen Gelinlik

Üzerinde boncuk, taş, dantel ya da herhangi bir işleme olmayan gelinlik arayanlar buraya! Sizi son zamanlarda sıkça tercih edilen Yüz Güldüren İndirimler Kadın Kırık Beyaz Helen Gelinlik ile tanıştıralım. Son derece mütevazı bir tasarıma sahip olan ürün, kayık yakası ve omuz detayları ile ön plana çıkıyor. Markanın young koleksiyonu içinde sergilenen gelinlik, %100 saten kumaşı ile göz kamaştırıyor. Üst ve alt bedeni aynı kumaştan hazırlanan gelinliği, kurdele detayı ayırıyor. Ürün; şık bir salon düğünü, nikâh töreni ya da isteğe göre kır düğünlerinde de tercih edilebiliyor.

7. Balo düğünleri için: IC Raga Gelinlik IC134

Balo düğünlerine özel olarak üretilen IC Raga Gelinlik IC134, kayık yakası ve dantel detayları ile dikkat çekiyor. Mix nakış tekniği ile tasarlanan ürün, kullanılan otriş tüy detayları ve yapay çiçekleri ile romantik bir görünüme kavuşuyor. Aynı zamanda püskül ve tül detaylara da yer verilen model, beyaz saten kumaş tercih edilerek üretiliyor. Uzun kuyruğu ile etkili bir görünmenizi sağlayan gelinliğin sırt bölümünde yer alan inci düğmeler ise modelin zarif esintilerini tamamlayan detaylar arasında bulunuyor. Ürünü detaylı şekilde incelemenizi öneriyoruz.