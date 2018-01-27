Oyuncu Pelin Sönmez Cem Candar ile evlendi

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candardünyaevine girdi. Genç oyuncu evlendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı nikâh fotoğrafıyla duyurdu.

Pelin Sönmez fotoğrafın altına,"Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet" notunu düştü.

Pelin Sönmez ilk evliliğini işadamı Cengiz Çolak ile yapmıştı. Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak 2 yıl süren evliliklerine 2016 yılında nokta koymuştu.

NOT: Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Pelin Sönmez'in bacağındaki 'Dalkılıç' dövmesi Cengiz Çolak'la evliliğini sıkıntıya sokmuştu.

Öte yandan Pelin Sönmez bir filmin galasında giydiği dekolteli elbisesi ile epey bir dikkat çekmişti.

PELİN SÖNMEZ KİMDİR?

Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oynamış olduğu diziler ve söylemiş olduğu şarkılar ile birlikte hem oyuncu hem de şarkıcı olarak hayran kitlesini oluşturdu.

Bununla beraber lisans eğitimini de Kocaeli Üniversite’sinde alan olan Pelin Sönmez, Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm Seyahat ve İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Jimnastik eğitimi de almış olan Pelin Sönmez bu sebeple birçok dans gruplarıyla birlikte çalışıp dans etti.