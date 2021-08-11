Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.



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