Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun biletine ikramiye çıktı!

Yılbaşı çekilişi için bilet alan Uraz Kaygılaroğlu, yeni yılın ilk günü Milli Piyango'nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Son olarak "Ege'nin Hamsisi" dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden 300 lira kazandığını duyurdu. Kaygılaroğlu'nun paylaşımına, "Tam biletime 300 lira çıktı" botunu ekledi.

"ANNEME VERECEĞİM"



Biletine çıkan ikramiye ile ilgili eğlenceli yorumlar yapan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, "Yetiştirme bedeli olarak bileti anneme vereceğim" ifadelerini kullandı.





