Oyuncular Sumru Yavrucuk ile Şevket Çoruh'a "Yılın Sanatçısı Ödülü" verildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği "23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" devam ediyor.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, Yılın Sanatçısı Ödülü, oyuncular Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh'a verildi.

Ödülünü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün elinden alan Yavrucuk, sanat hayatında 40'ın üzerinde ödül aldığını belirterek, "Ancak bugün ilk kez ödül alıyormuş gibi heyecanlıyım. Sizler bugün, bundan 40 yıl önce ilk kez çıktığı tiyatro sahnesinde başrol oynarken rolünü unutarak herkesten utanan ve koşarak AKM'nin tuvaletinde 3 saat ağlayan bir kıza ödül verdiniz." dedi.

Akgün de Yavrucuk'un çok değerli bir tiyatrocu ve oyuncu olduğunu, halk jürisi tarafından yılın sanatçısı seçilmesinin de ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Şevket Çoruh'un ödülünü ise onun adına oyuncu Müjdat Gezen aldı.

Misafir ülkelerden gençlerin geleneksel kostümleri ve ülke bayraklarıyla bir araya geldiği festivalde, dans gösterileri sunuldu. "Uluslararası Heykel Sempozyumu" kapsamında Büyükçekmece'ye yerleştirilmek üzere 7 eser üreten sanatçılara plaket takdim edildi.

"Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla düzenlenen festival yarın sona erecek.

