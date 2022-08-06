Oyuncular Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu'na "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği "23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen kapanış programında, "Kültür Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü", oyuncular Zihni Göktay ve Ercan Bostancıoğlu'na verildi.

Ödülünü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün elinden alan Göktay, Büyükçekmece Belediyesine kendisini her fırsatta hatırladıkları için teşekkür ederek, "Eskiler ismiyle müsemma derler, ismi büyük Büyükçekmece evet. Suyuyla İstanbul'u besliyor kültürüyle de İstanbul'u besliyor." dedi.

Ercan Bostancıoğlu ise 50 yıllık Büyükçekmeceli olarak şanslı olduklarını aktararak, "Uzun yıllar süren böyle bir festivalin varlığında dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Akgün de iki sanatçıya da Türk tiyatro hayatına yaptıklarını katkılardan dolayı teşekkür etti.

Misafir ülkelerden gençlerin geleneksel kostümleri ve ülke bayraklarıyla bir araya geldiği festivalde, dans gösterileri sunuldu.

"Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla düzenlenen festival sona erdi.

