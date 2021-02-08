Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş yine olay oldu!

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez kızı Ayşe ile yoga yaptığı anları yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına, "Ah, ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım. Haydi, siz de bir şeyler denerseniz kızımla görebilmemiz için etiketlemeyi unutmayın..." notunu düştü.

Üç çocuk annesi olan Tokuş'un kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.



