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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu bakın şimdi ne yapıyor

01.12.2023 16:24 | Son Güncelleme:
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2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı. Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu bu rolü ile hafızalarımıza kazındı. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim oyunculuğu bırakıp ortalardan kayboldu. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, Türk televizyonlarının başına gelen en iyi komedi dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilmişti. Yıllar geçmesine rağmen dizideki karakterler hala hafızalarımızda.

Zaman zaman dizideki oyuncuların son halleri sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de dizinin Yaprak'ı Hale Caneroğlu oldu. Güzelliği ve sempatik tavırları ile gönüllere taht kuran ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Avrupa Yakası yaprak 1

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Kasabanın İncisi dizisi ile yaşayan Hale Caneroğlu Avrupa Yakası ile büyük bir çıkış yakaladı. Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan ünlü isim daha sonra oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu.

yaprak 2

2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. 48 yaşındaki ünlü isim, hayatına yazar ve eğitmen olarak devam ediyor ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

Hale Caneroğlu 1

1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Hale Caneroğlu 2

2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Sosyal medyada aktif olarak kullanan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Çok değişmişsin', 'Enerjin hala aynı', 'Hala çok güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.

Hale Caneroğlu 5

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