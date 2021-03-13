Oyunculuğu seven Defne Samyeli, sahnelere dönmek istiyor

Defne Samyeli, en son Star TV ekranında yayınlanan Sol Yanım isimli dizide yer almıştı. Canlandırdığı rolde dizinin sosyetik bir karakterine hayat veren oyuncu, dikkat çeken performansıyla çok konuşuldu.

Sol Yanım dizisi iyi bir yapım olmasına ve güçlü bir oyuncu kadrosu da bulunmasına rağmen düşük kalan reytingler nedeniyle ekran ömrü kısa sürdü. 12. bölümde final yapan dizinin ardından ise Defne Samyeli, dinlenmeye çekildi.

DEFNE SAMYELİ: "BAKARSANIZ SAHNELER AÇILIR"

Oyuncu yasaklar nedeniyle henüz hayatın akışına uyum sağlamakta zorlandığını ifade etti. Samyeli, “Yeni saatlere falan ben alışamadım. Çalışmaktan takip edemiyorum” dedi.

Yeni projelere hazırlanan Samyeli, sahnelerin de açılmasını bekliyor. Dizi nedeniyle yoğunluktan yeni çıktığını ifade eden oyuncu, “Şimdi artık biraz dinleneceği” diye konuştu.

Yeni projelerinin bulunduğunu da ifade eden Samyeli, “Her şey çok iyi gidiyor. Çok yorgun bir süreçten çıktım. Bu ara mini konserlerimiz vardı televizyonda kaydettiğimiz. İyi ki onlar var. Sahne özlemimizi bir şekilde giderebiliyoruz. Heyecanla bekliyoruz, bakarsınız sahneler açılır diye” ifadelerinde bulundu.

