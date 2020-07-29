YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öz: “Bayram sevinci pandemiyi unutturmasın”

Öz: “Bayram sevinci pandemiyi unutturmasın”

ERZURUM HABERLERİ  | 29.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.Bayramların milli ve manevi duyguları pekiştiren günler olduğuna vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Bayramlar, tıpkı milli günler gibi manevi duyguları doruğa çıkaran, birlik ve beraberliğin derinden yaşandığı zaman dilimleridir.

Öz: “Bayram sevinci pandemiyi unutturmasın”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
Bayramların milli ve manevi duyguları pekiştiren günler olduğuna vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Bayramlar, tıpkı milli günler gibi manevi duyguları doruğa çıkaran, birlik ve beraberliğin derinden yaşandığı zaman dilimleridir. Milletimizin genlerinde var olan yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı günlerden biri olan Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kaynaştığı, fakir fukaranın mutlu edildiği, küskünlerin barıştığı, mutluluğun zirveye ulaştığı günlerdendir. İç ve dış sorunlarla savaşan İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu barışın; birlik ve beraberliğin bu vesileyle yeniden temin edilebilmesi için elimizden geleni yaparken, yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayı da sürdürmeliyiz.” dedi.
Maske ve sosyal mesafe
Kurban kelimesinin Allah’a yakınlaşmayı ve takvayı temsil ettiğini hatırlatan Başkan Öz, mesajında, “Bayram sevinciyle dolup taştığımız, Allah için kestiğimiz kurbanlarla manen yükseldiğimiz bugünlerde dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da yaşayacağız. Bununla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor. Maske kullanımından ödün vermeden ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bir bayram geçirilmesi dileklerimle tüm İslam alemine hayırlar ve sağlıklı günler dilerim.” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:21
Sabah
05:04
Öğle
12:26
İkindi
16:20
Akşam
19:39
Yatsı
21:14

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Evren Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Maçın ardından

Maçın ardından

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

Palandöken’de Kaybolan Polonyalı Kızı Jandarma Ekipleri Buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.