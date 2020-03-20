Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm’den sağlık çalışanlarına destek

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Türkiye’de görülmeye başladığından beri yoğun çalışma içinde olan sağlık çalışanlarına destek açıklamasında bulundu.

Hak-iş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlandığını kaydetti. Bu süreçte ülke ve vatandaşlar için üzerlerine düşen her türlü fedakarlığı yapacaklarını belirten Aküzüm, "Zorlu günler yaşadığımız bu süreçte vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçları olmadıkça evlerini terk etmemeleri, dışarıya çıkanların ise birbirleri ile yakın temastan sakınmalarını, el temizliği başta olmak üzere kişisel temizliklerine çok önem vermeleri gerektiğini önemle belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte en büyük rol vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına düşüyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olamadıkça evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi devleti ve milleti için mücadele etmeye devam eden ve bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın sağlığı için kendi ve ailesinin sağlığını bir kenara bırakıp çaba sarf eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Özenle kendilerine düşen tüm görevleri yerine getiren sağlık çalışanları bizim için çok önemli bir yere sahiptirler. Bu süreci en az zararla atlatmamız için mücadelesinden asla taviz vermeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürümüz Cihan Tekin ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

