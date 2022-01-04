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Öz Finans-İş Sendikası, Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk bankaları ile ek protokol imzaladı

04.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protokolle yüzde 24,1 düzeyindeki ücret artışı üç kamu bankasında ortalama yüzde 35'e yükseltildi

Öz Finans-İş Sendikası ile Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk bankaları arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ek protokolüne göre çalışanların ücretlerine ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı.

TİS hükümlerine göre, üç bankada çalışanlara Ocak 2022'den geçerli olmak üzere kasım 2021 enflasyon oranının üzerine yüzde 2,8 artış olmak üzere toplam yüzde 24,1 düzeyinde zam yapılması gerekirken, imzalanan ek protokollerle ücretler ortalama yüzde 35 oranında artırıldı.

Ortalama yüzde 35 ücret artışının uygulama aşamasında ise unvan ve pozisyon bazında farklılıklar yapılarak, destek hizmetleri ve alt unvan grubundaki çalışanlara yapılan zam oranları ortalama yüzde 35 ücret artışının üzerinde gerçekleşti.

Bütün çalışanların asgari ücret tutarındaki gelirlerinden vergi alınmaması da banka çalışanları için net ücretlerinde 750 liralık bir artış olarak katkı sağladı.

- Görev Yeri Tazminatından Halkbank çalışanları da yararlanacak

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının tamamına Ekim 2021'den itibaren yapılmaya başlayan, Görev Yeri Tazminatı düzenlemesi 1 Ocak 2022'den itibaren Halkbank çalışanlarına da uygulanmaya başladı. İlden ile miktarı değişen Görev Yeri Tazminat ödemesi üç bankada İstanbul için 2 bin 500 lira oldu.

Öz Finans-İş Sendikası yönetimi sosyal medya paylaşımında, bu zor dönemde çalışanların mağdur edilmemesi adına yapılan düzenlemeler için üç kamu bankasının Genel Müdürleri ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Sendikanın açıklamasında, "Mükemmeli yakaladık diyemeyiz ancak hem biz hem de banka yönetimlerimiz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Ziraat Bankası ve iştiraklerinde çalışanlara verilen günlük yemek ücretinin 50 lira olarak belirlenmesi Halkbank çalışanlarında da beklenti oluştururken, bu konuda yeni bir düzenlemeye gidileceği ve çalışan memnuniyetinin gözetileceği belirtildi.

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