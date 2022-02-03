Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port (Sürat) Kargo AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Üsküdar Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Kovid-19 salgını sürecinde birçok meslekte olduğu gibi kargo çalışanlarının da hayatları pahasına hizmet sunduğunu belirtti.

Kargo çalışanlarının sadece eşya değil, ilaç gibi sağlık malzemelerini de vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Yıldız, "Bizim için kalite, iş barışı, sağlık çok önemli. Ekmek, barış, özgürlük... Bunlardan birisi olmazsa diğerlerinin bir anlamı olmaz. Bunun için sendikal hareketler çalışanlarımız ve hepimiz için çok önemli. Hak-İş olarak önemli bir misyonu üstlendik. Örgütlülüğün lideri olarak çalışanlarımızla bu önemli hakları buluşturmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da sözleşmenin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sürat Kargo'da örgütlenme sürecini başarıyla tamamladıklarını ve bir önceki döneme göre yüzde 49 artışla güzel ve hayırlı bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Çalışanların, bu sözleşmeyle sosyal haklar ve çalışma koşulları açından güzel bir dönem geçireceklerini dile getiren Toruntay, "700'den fazla şubesi, 19 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 2 binden fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu ve 6 binden fazla çalışanıyla kargolarımızı Türkiye'nin dört bir köşesine güvenle taşıyan Sürat Kargo ile örgütlenme çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Buradaki yaklaşık 3 bin çalışan sendikamızda örgütlendi." diye konuştu.

Kargo çalışanı üyelerinin tamamının, ferdi kaza sigortası kapsamına alınacağını söyleyen Toruntay, sendikanın kaza ve benzeri durumlarda da avukat desteği vereceğini anlattı.

Konuşmaların ardından, sendika ve iş yeri temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

