YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

03.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port (Sürat) Kargo AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Üsküdar Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Kovid-19 salgını sürecinde birçok meslekte olduğu gibi kargo çalışanlarının da hayatları pahasına hizmet sunduğunu belirtti.

Kargo çalışanlarının sadece eşya değil, ilaç gibi sağlık malzemelerini de vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Yıldız, "Bizim için kalite, iş barışı, sağlık çok önemli. Ekmek, barış, özgürlük... Bunlardan birisi olmazsa diğerlerinin bir anlamı olmaz. Bunun için sendikal hareketler çalışanlarımız ve hepimiz için çok önemli. Hak-İş olarak önemli bir misyonu üstlendik. Örgütlülüğün lideri olarak çalışanlarımızla bu önemli hakları buluşturmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da sözleşmenin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sürat Kargo'da örgütlenme sürecini başarıyla tamamladıklarını ve bir önceki döneme göre yüzde 49 artışla güzel ve hayırlı bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Çalışanların, bu sözleşmeyle sosyal haklar ve çalışma koşulları açından güzel bir dönem geçireceklerini dile getiren Toruntay, "700'den fazla şubesi, 19 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 2 binden fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu ve 6 binden fazla çalışanıyla kargolarımızı Türkiye'nin dört bir köşesine güvenle taşıyan Sürat Kargo ile örgütlenme çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Buradaki yaklaşık 3 bin çalışan sendikamızda örgütlendi." diye konuştu.

Kargo çalışanı üyelerinin tamamının, ferdi kaza sigortası kapsamına alınacağını söyleyen Toruntay, sendikanın kaza ve benzeri durumlarda da avukat desteği vereceğini anlattı.

Konuşmaların ardından, sendika ve iş yeri temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandıSarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ettiAdanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.