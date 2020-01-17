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  4. Özalp ilçesinde karne heyecanı

Özalp ilçesinde karne heyecanı

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile çıktılar.20 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vahdettin Aksoy, kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Van’ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile çıktılar.
20 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vahdettin Aksoy, kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Okula gelişinde öğrencilerle sohbet eden ve okulu gezen Kaymakam Çelik, öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Karne gününün çocukların yıl boyunca yaptığı birçok faaliyetin değerlendirildiği, geleceğe hazırlandığı bir gün olduğunu dile getiren Kaymakam Çelik, karnelerini verdiği öğrencileri tek tek tebrik etti.
Karne dağıtım töreninin ardından okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Çelik, öğretmenlere çalışmalarından başarılar diledi.

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