Ozan Akbaba kimdir, aslen nereli? Ozan Akbaba kaç yaşında ve evli mi? İşte rol aldığı diziler!

İbo Show konuklarından olan Ozan Akbaba'nın kim olduğu merak ediliyor. Ozan Akbaba son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Ozan Akbaba kimdir?

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 senesinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür gibi yapımlarda oynamıştır.

OZAN AKBABA EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir.

OZAN AKBABA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

OZAN AKBABA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Mutlak Adalet - Metin

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

OZAN AKBABA'NIN ROL ALDIĞI KISA FİLMLER

Emanet

Son Sevişme

Hesaplaşma

Bumerang - 2010

Çatallı Katil

Heksek

Karartma

Kötülük



