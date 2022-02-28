Ozan Akbaba kimdir, aslen nereli? Ozan Akbaba kaç yaşında ve evli mi? İşte rol aldığı diziler!

İbo Show konuklarından olan Ozan Akbaba'nın kim olduğu merak ediliyor. Ozan Akbaba son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Ozan Akbaba kimdir?
1982 senesinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.
Ünlü oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür gibi yapımlarda oynamıştır.
Ünlü oyuncu 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir.
Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
Mutlak Adalet - Metin
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su
Bir Hikayem Var - Hasan
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal
Emanet
Son Sevişme
Hesaplaşma
Bumerang - 2010
Çatallı Katil
Heksek
Karartma
Kötülük
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