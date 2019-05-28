Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın A Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı."
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