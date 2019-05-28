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Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bundesliga'da Stuttgart'ın Union Berlin ile oynadığı play-out maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın A Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı."

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