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Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek

13.02.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek

Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, Premier Lig'deki ilk maçına Leicester karşısında çıkıyor. Leicester'da da bir diğer milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11'de.

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City, Liverpool'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde.

Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11'de maça başlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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