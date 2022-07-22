SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! Bu sefer 7 milyon Euro verdiler...

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! Bu sefer 7 milyon Euro verdiler...

22.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılarak Avrupa macerasına başlayan Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor. Schalke 04'ün satış listesine koyduğu milli oyuncu, Hoffenheim ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! Bu sefer 7 milyon Euro verdiler...

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu. Schalke 04'ün yeni sezon planlarında olmayan Ozan Kabak'ın transferi artık her an açıklanabilir. Milli stoper için 7 milyon euro teklif alan Schalke 04, anlaşmayı kabul etti ve topu Ozan Kabak'a attı.

ALMANYA'DA KALACAK

f787c3f2379447749d0e4c80e2907efe

2018 yılında Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stutgart'a transfer olan Ozan Kabak, yine bir Alman kulübü Hoffenheim'a transfer olmak üzere. Milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı. Ozan Kabak; Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dortmund, Emre Can'ın biletini kesiyor! Sebebini duyan şaşırıyor...Dortmund, Emre Can'ın biletini kesiyor! Sebebini duyan şaşırıyor...
Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!
Buruk açıkladı, 'KAP' geldi! İşte yeni golcüBuruk açıkladı, 'KAP' geldi! İşte yeni golcü
Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak hoffenheim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Omar Elabdellaoui, olaylı geceyi anlattı! ''Yüzüm eriyordu...''

Omar Elabdellaoui, olaylı geceyi anlattı! ''Yüzüm eriyordu...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.