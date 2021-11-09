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Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu

09.11.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımı Norwich City'de Daniel Farke'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için en ciddi adayın Frank Lampard olduğu belirtiliyor.

Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu

Ozan Kabak'ın takımı Norwich City'de yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.

Daniel Farke'nin görevinden ayrılmasının ardından yönetimin 4 aday üzerinde durduğu, görüşme yapılan son hocanın ise Frank Lampard olduğu konuşuluyor.

İngiliz basını daha önce Newcastle United'dan ayrılan Steve Bruce, Dortmund'un eski hocası Lucien Favre ve Aston Villa'da antrenörlük yapan John Terry'nin isimlerini gündeme getirmişti.

Chelsea'deki görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Frank Lampard'ın Premier Lig'e yeniden geri dönmek için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

11 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Norwich City 1 galibiyet ve 2 beraberlikle son sırada bulunuyor.

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Ozan Kabak
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