SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

30.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, İngiliz ekibine veda etti.

Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen Ozan Kabak, İngiliz devine veda etti.

Ozan Kabak, veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA"

2024'e kadar Schalke ile sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, başka bir kulübe transfer olmazsa gelecek sezon Almanya 2. Bundesliga'da mücadele edecek.

E5IinXjWYAQykXx


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da gündem sol bek Mario RuiG.Saray'da gündem sol bek Mario Rui
Işık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilirIşık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilir
Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusuNuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.