Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen Ozan Kabak, İngiliz devine veda etti.

Ozan Kabak, veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA"

2024'e kadar Schalke ile sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, başka bir kulübe transfer olmazsa gelecek sezon Almanya 2. Bundesliga'da mücadele edecek.



