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Ozan Kabak, Mart ayının "en iyi genç oyuncusu" adayları arasında

ALMANYA HABERLERİ  | 08.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında aday gösterildi.

Ozan Kabak, Mart ayının "en iyi genç oyuncusu" adayları arasında

Bundesliga'nın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında Ozan Kabak'ın yanı sıra Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure'nin aday gösterildiği belirtildi.

Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edildiğinin ve ilk 11'de oynamaya başladığının aktarıldığı açıklamada, genç savunma oyuncusunun ikili mücadele ve güvenli paslarıyla dikkati çektiği kaydedildi.

Bundesliga'nın 24. haftasında Ozan Kabak'ın Hannover 96'ya karşı iki gol atarak ligde bir maçta iki kez fileleri havalandıran en genç savunma oyuncusu olarak tarihe geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun performansıyla mart ayında A Milli Takım'a çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ozan Kabak'ın dünyanın umut veren savunma oyuncularından biri olduğu da aktarıldı.

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Ozan Kabak stuttgart

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