Devre arasında Liverpool'a transfer olan ve RB Leipzig maçında ilk 11'de görev alarak, 2-0'lık galibiyette rol sahibi olan Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

DEFANS HATTI LIVERPOOL

Bu hafta 7 puan topladığı belirtilen milli oyuncumuz, haftanın takımında defanstaki partnerleri Robertson ve Alexander-Arnold ile birlikte defans hattında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Haftanın 11'inde Alisson, Robertson, Ozan Kabak, Alexander-Arnold, Dahoud, Suso, Mane, Salah, Chiesa, Mbappe ve Haaland yer aldı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLMİŞTİ

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

"PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM"

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak için, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Ozan Kabak ise Leipzig maçı sonrasında, "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



