SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

18.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’i belli oldu. Devre arasında Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de yer aldı.

Devre arasında Liverpool'a transfer olan ve RB Leipzig maçında ilk 11'de görev alarak, 2-0'lık galibiyette rol sahibi olan Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

DEFANS HATTI LIVERPOOL

Bu hafta 7 puan topladığı belirtilen milli oyuncumuz, haftanın takımında defanstaki partnerleri Robertson ve Alexander-Arnold ile birlikte defans hattında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Haftanın 11'inde Alisson, Robertson, Ozan Kabak, Alexander-Arnold, Dahoud, Suso, Mane, Salah, Chiesa, Mbappe ve Haaland yer aldı.

şampiyonlar ilk 11'i

MAÇIN ADAMI SEÇİLMİŞTİ

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

"PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM"

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak için, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Ozan Kabak ise Leipzig maçı sonrasında, "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Klopp'tan Ozan Kabak'a övgüKlopp'tan Ozan Kabak'a övgü
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Mesut Özil en popüler futbolcu oldu

Mesut Özil en popüler futbolcu oldu

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor

Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılıyor

Gökhan Töre'ye izin yok

Gökhan Töre'ye izin yok

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Diğer Haberler

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

ÖZET | Everton - Manchester City maç sonucu: 1-3

Manchester City hız kesmiyor

Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Chelsea ilk yarıda işi bitirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.