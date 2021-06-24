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Ozan Kabak’tan Fatih Terim’e ziyaret

24.06.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa’ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i ziyaret etti.

Ozan Kabak’tan Fatih Terim’e ziyaret

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da geçiren ve EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. 21 yaşındaki stoper, akşam antrenmanı öncesinde tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim’i ziyaret etti" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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