Ozan Köprülü: Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur

Sergen Yalçın'ın kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Köprülü, "1986'da Beşiktaş'ın seçmelerine girdim. Takımın her kategorisinde oynadım, her kategorisinde antrenörlük yaptım. 13 yaşından beri Sergen Yalçın'ın elinde büyüdüm. Annesi ve babası bana annelik babalık yaptı. Sergen Yalçın bizim kahramanımız, çok büyük bir yürek" diye konuştu.

Yalçın'ın futbolculuğu döneminde rahat bir görüntü verdiği hatırlatılıp, teknik adamlık konusunda aynı şekilde davranıp davranmadığı sorusunu yanıtlayan Köprülü, şunları söyledi:

"Ben de hocanın rahat olduğunu düşünüyordum. Geçen yılın şubat ayında başladık. Hoca futbolcuların attıkları depara kadar sayar. Futbolculukla teknik adamlık arasında inanılmaz fark var. Ayrıca Sergen Yalçın gibi bir futbolcunun çalışmasına gerek yoktu. Sergen Yalçın dürüst, samimi bir insan. Sen neysen sana onu söylüyor. İyiysen iyi olduğunu söylüyor, kötüysen kötü olduğunu söylüyor. Bu yapı çok kişide olmadığı için insanlara farklı geliyor. Esasında hoca normal."

Futbolculara her konuyu açık yüreklilikle söylediklerini anlatan Köprülü, "Onlar da bize çok saygı duydu. Bizi hiç üzmediler. 1,5 sene içinde sesin yükseldiğini hatırlamıyorum. Kolej havasında antrenman yaptık. Bizi çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik" diye konuştu.