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  4. Ozan Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp'tan açıklama

Ozan Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp'tan açıklama

05.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Ozan Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp'tan açıklama

Ozan Kabak'ın Premier Lig'deki ilk maçı, lider Manchester City'ye karşı olabilir. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, kadrosunu henüz belirlemediğini söyledi.

Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'ye pazar günü konuk olacak.

Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili "Takımla antrenmanlara çıkıyor. Dün ona, videolar üzerinden oyunumuzu anlattık. İlk 11'imize, son iki antrenmandan sonra karar vereceğim" dedi.

Liverpool'da stoperler, Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip sezonu kapatmıştı.

Klopp, kaleci Allison'un hastalığının geçtiğini, sakatlıklarını atlatan Fabinho ve Mane'nin de takımla çalıştığı bilgisini verdi.

Liverpool, Premier Lig'de lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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