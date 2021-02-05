Ozan Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp'tan açıklama

Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'ye pazar günü konuk olacak.

Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili "Takımla antrenmanlara çıkıyor. Dün ona, videolar üzerinden oyunumuzu anlattık. İlk 11'imize, son iki antrenmandan sonra karar vereceğim" dedi.

Liverpool'da stoperler, Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip sezonu kapatmıştı.

Klopp, kaleci Allison'un hastalığının geçtiğini, sakatlıklarını atlatan Fabinho ve Mane'nin de takımla çalıştığı bilgisini verdi.

Liverpool, Premier Lig'de lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

