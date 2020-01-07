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  4. Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yoğun çalışıyoruz. İyi bir ortam var. Aramıza genç arkadaşlar geldi. Birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında bulunan arkadaşlar da yeni dahil oldu. Onlar da aramıza katıldığında tam kadro olacağız ve antrenmanlara daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"29. ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini aktaran Ozan, "Kenetlendik. 29'uncu şampiyonluğa inanıyoruz. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Öz eleştiri yaptık. İkinci yarıya daha odaklanmış şekilde başlayıp, taraftarımızın da arkamızda olduğu bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Ozan Tufan, kısa bir süre önce sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalamasıyla ilgili, "Benim aklımda olan ve içimden gelen öncelikle Fenerbahçe'ye borcumun olması. Önceliğim, burada bana verilen kaptanlığı yapmak ve bu takımı şampiyonluğa kavuşturmak. Hoca ve başkana söz vermiştim. Asıl görevim bunları yerine getirmek" değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE AĞABEYDEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'ndan öğreneceği çok şey olduğunu aktardı.

Emre Belözoğlu'nun takımdaki her futbolcuya yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Ozan, "Emre ağabeyin karakteri ve kendisi mükemmel. Benim Emre ağabeyden öğreneceğim, onun da takıma katacağı çok şey var. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da bize çok şey katacak. İki gün sonra bizimle olacak. O bizde olduğu sürece mutluyuz. Umarım yolun sonunda elimizde kupa olur" şeklinde görüş belirtti.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ŞANSIMIZ ESKİYE GÖRE YÜKSEK"

Milli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile zor bir gruba düştüklerinin altını çizen Ozan Tufan, "Genç bir ekibiz. Bu ekip bir şeyler yapacağını kanıtladı. Son dünya şampiyonunu içeride yendi, dışarıda ise berabere kaldı. Arkadaşlık çok iyi. Yetenek üst seviyede. Şansımızın eskiye göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orta sahada hem Emre Belözoğlu hem de Luiz Gustavo ile oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Ozan Tufan, her zaman kendisine inandığını ve performansını daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

(AA)

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