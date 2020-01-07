Ozan Tufan: 29. şampiyonluğa inanıyoruz

Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yoğun çalışıyoruz. İyi bir ortam var. Aramıza genç arkadaşlar geldi. Birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında bulunan arkadaşlar da yeni dahil oldu. Onlar da aramıza katıldığında tam kadro olacağız ve antrenmanlara daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"29. ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini aktaran Ozan, "Kenetlendik. 29'uncu şampiyonluğa inanıyoruz. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Öz eleştiri yaptık. İkinci yarıya daha odaklanmış şekilde başlayıp, taraftarımızın da arkamızda olduğu bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Ozan Tufan, kısa bir süre önce sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalamasıyla ilgili, "Benim aklımda olan ve içimden gelen öncelikle Fenerbahçe'ye borcumun olması. Önceliğim, burada bana verilen kaptanlığı yapmak ve bu takımı şampiyonluğa kavuşturmak. Hoca ve başkana söz vermiştim. Asıl görevim bunları yerine getirmek" değerlendirmesinde bulundu.