Ozan Tufan'a yeni talip: Lyon

Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Ozan Tufan'ın talibi her gün artıyor.
Bu kez de Fransız ekibi Olimpik Lyon, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Menajerler aracılığıyla kulübe gelen bilgilere göre Fransız ekibi 13 milyon euro ödemeye hazır...
Ancak başkan Ali Koç'un 20 milyon euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağını belirtti.
Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 lig maçında 6 kez ağları havalandırdı ve 10 asiste imza attı. (Posta)
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