Ozan Tufan'a yeni talip: Lyon

Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Ozan Tufan'ın talibi her gün artıyor.

LYON PEŞİNDE

Bu kez de Fransız ekibi Olimpik Lyon, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

13 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Menajerler aracılığıyla kulübe gelen bilgilere göre Fransız ekibi 13 milyon euro ödemeye hazır...

EN AZ 20 MİLYON EURO

Ancak başkan Ali Koç'un 20 milyon euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağını belirtti.

2020-2021 PERFORMANSI

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 lig maçında 6 kez ağları havalandırdı ve 10 asiste imza attı. (Posta)



