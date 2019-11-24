F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken Ozan Tufan mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ozan Tufan, uzun süredir kaçan gol fırsatlarına da vurgu yaptı.

Kaçırdıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Ozan Tufan, "Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün istediklerimizi yapamadık, iyi futbol sergileyemedik. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. O maçta üç puanı almamız gerekiyor. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım. Yapamadığımız zaman üzülüyoruz. Daha çok çalışmamız lazım" dedi.

Her maça 3 puan için çıktıklarını belirten milli yıldız, "Biz Fenerbahçe olarak sahaya üç puan için çıkıyoruz. Bizim hedefimiz üç puan ancak maç içinde neler olacağını kestiremediğimiz için buna göre hareket ediyoruz. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek her şey farklı olacak. Haftalardır bundan dert yanıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk yarıda Afriyie Acquah ile yaşadığı pozisyonun sorulması üzerine Ozan Tufan "İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktı. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı" diyerek sözlerini noktaladı.