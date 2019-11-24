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F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Alper Potuk ve Nabil Dirar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, aldığı müdahale nedeniyle rakibin kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken Ozan Tufan mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ozan Tufan, uzun süredir kaçan gol fırsatlarına da vurgu yaptı.

Kaçırdıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Ozan Tufan, "Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün istediklerimizi yapamadık, iyi futbol sergileyemedik. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. O maçta üç puanı almamız gerekiyor. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım. Yapamadığımız zaman üzülüyoruz. Daha çok çalışmamız lazım" dedi.

Her maça 3 puan için çıktıklarını belirten milli yıldız, "Biz Fenerbahçe olarak sahaya üç puan için çıkıyoruz. Bizim hedefimiz üç puan ancak maç içinde neler olacağını kestiremediğimiz için buna göre hareket ediyoruz. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek her şey farklı olacak. Haftalardır bundan dert yanıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk yarıda Afriyie Acquah ile yaşadığı pozisyonun sorulması üzerine Ozan Tufan "İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktı. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı" diyerek sözlerini noktaladı.

ALPER POTUK: 1 PUAN KÖTÜNÜN İYİSİ

Forvette rahat olup olmadığı sorulan Alper Potuk da, "Uzun süre sonra sahaya çıktım, 1 seneyi geçmiştir. Mevki olarak takımın nerede ihtiyacı varsa, daha önce de forvet, sağda, solda, ortada oynadım. Takımı nerede ihtiyacı varsa, orada elimden geleni yapıyorum" dedi.

Malatya'da 1 puan almalarının iyi olduğunu kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Ligimizin iyi takımlarından Malatya'ya karşı iyi oynadık. Ne olursa olsun üzüntülüyüz. Kaybettiğimiz 3 maç vardı, o maçlardan da 1 puan alsak, şu anda ligin zirvesindeydik. 1 puan için kötünün iyisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan formayı kapmak için çalıştığını kaydeden Alper, "Oynamayan oyuncular çalışmalara devam ediyor, benim de özel çalışmalarım devam ediyor. Biz hocamızdan fırsat beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

DIRAR: KAZANAMADIK AMA KAYBETMEDİK DE

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Dirar ise, "Kendi açımdan bakacak olursam ilk 11'e döndüğüm için mutluyum. Kendi performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Nabil Dirar, "Organize bir takıma karşı oynadık, pozisyonlar da bulduk ancak kazanamadık. Pozitif yönden bakmamız gerekiyor, kazanamadık ama kaybetmedik de... Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Biz her maça üç puan için çıkıyoruz. Büyük bir takımız ve topa da sahip oluyoruz ama şanssızlığımız pozisyonları gole çevirememek. Lig uzun bir maraton. Biz şu an kendimize odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Fenev eyyam olsun yeterki alıştılar eyyama daha ne eyyam penaltı aldınız ağlamayın la puhaa
beyin kulanilmadigi zaman kuculen bir organimizdir
Alıştı bunlar hakeme dogru karar olunca ağlıyolar seni denizli maçında gördük ozan ne oldugunu nasıl oyuncu eyyamcı üçkagıtcı oldugunu ağlama çomar puhaa
Yazıklar olsun bedava penaltı hakem desteği daha ne olsun. 11 kişi yenemiyorlar adam atsın diye hakeme sitem ediyor şikebahçe
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