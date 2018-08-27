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Ozan Tufan için tarihi karar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2018 22:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan, PAF takıma yollandı. Ozan Tufan'ın ismi transferde Beşiktaş ile anılıyordu.

Ozan Tufan için tarihi karar

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı U21 takımına gönderdi. Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan transfer çalışmaları devam ederken takımda yer alması istenmeyen futbolcular da uzaklaştırılıyor.

Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün U21 takımına dahil edildi. Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman döneminde de disiplinsiz hareketler sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilerek takıma dönen Ozan Tufan, satılabilir raporu verilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin aldığı karar ile bu sefer U21 takımına gönderildi.

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ozan tufan Fenerbahçe

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