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  4. Ozan Tufan'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! ''Onunla çalışmak bir lütuftur''

Ozan Tufan'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! ''Onunla çalışmak bir lütuftur''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 10:19
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Kariyerini İngiltere Championship takımlarından Hull City'de sürdüren Ozan Tufan, kariyeri ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler! ''Onunla çalışmak bir lütuftur''

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'i en iyi teknik direktörler arasında gördüğünü ifade etti.

"AVRUPA'NIN SAYILI HOCALARINDAN BİRİDİR"

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"Fatih Terim benim için Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı hocalarından biridir. Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim. Kendisine has bir stili var, onunla konuşmaya bile çekinirsin. İkili ilişkileri, taktiği ve teknik en iyi hocalardan biridir."

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Fatih Terim Ozan Tufan
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