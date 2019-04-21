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Ozan Tufan: Hem kendim hem de Fenerbahçe adına üzgünüm

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'da Ozan Tufan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, Fenerbahçe için "Bu sene böyle geçtiği için hem kendim hem de Fenerbahçe adına üzgünüm. Oraya döndüğümde Fenerbahçe'nin seneye iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ozan Tufan: Hem kendim hem de Fenerbahçe adına üzgünüm

Aytemiz Alanyaspor, seyircisi önünde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Ozan Tufan maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

"Alanyaspor takım olarak çok iyi hazırlandık. Bütün arkadaşlar çok konsantre oldu. Büyük maçlar, Anadolu kulüpleri için çok önemlidir. Herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir oyun sergilediler. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Hem ileride hem geride kompakt bir oyun kurduk. Bu sahaya yansıdı. Çok pozisyon kaçırdık. Bunları kaçırırsak telafisi olmayabilir. Kaçan golleri skor olarak değerlendirmemiz lazım. Güzel bir maç oldu. Güzel bir atmosfer vardı.

FENERBAHÇE YORUMU
Kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım için, gücümü zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bugün de onlardan birini gösterdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Bu sene şanssızlıklar yaşadı. Futbolda zamansız problemler olabiliyor. Bu sene böyle geçtiği için hem kendim hem Fenerbahçe için üzgünüm. Seneye oraya döndüğümde Fenerbahçe'nin seneye iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

EFECAN: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK
Aytemiz Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca ise Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği her şeyi sahada uygulayarak güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Takım arkadaşlarına gösterdiği performanstan dolayı teşekkür eden Efecan, "Bir haftadır Fenerbahçe maçı üzerine çalıştık. İki kez analiz çalışması yaptık. Haftanın 3 günü Fenerbahçe'nin zaaflarını çalıştık ve sonuçta da inanılmaz pozisyonlara girdik. Hocamızın dediği her şeyi uyguladık sahada. Bunun da meyvesini topladık. Güzel bir galibiyet. Daha da farklı olabilirdi ama hepimizin beceriksizliği oldu ama olsun önemli olan kazanmaktı bugün ve kazandık" diye konuştu.

Ligde şu anda 5. sırada olduklarını hatırlatan Efecan, "Sezonu 5. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Karşılaşmada attığı golle ilgili neler hissettiğine yönelik bir soruya "Güzel bir duygu." diye cevap veren Efecan Karaca, "Biraz klişe olacak ama önemli olan takımın kazanmasıydı, kimin attığı değil. Top bana geldi ve kafayı vurdum, gol oldu. Arkadaşlarımın yardımıyla attım. Teşekkür ederim ve tebrik ederim" değerlendirmesinde bulundu.

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