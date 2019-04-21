Ozan Tufan: Hem kendim hem de Fenerbahçe adına üzgünüm

Aytemiz Alanyaspor, seyircisi önünde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Ozan Tufan maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

"Alanyaspor takım olarak çok iyi hazırlandık. Bütün arkadaşlar çok konsantre oldu. Büyük maçlar, Anadolu kulüpleri için çok önemlidir. Herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir oyun sergilediler. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Hem ileride hem geride kompakt bir oyun kurduk. Bu sahaya yansıdı. Çok pozisyon kaçırdık. Bunları kaçırırsak telafisi olmayabilir. Kaçan golleri skor olarak değerlendirmemiz lazım. Güzel bir maç oldu. Güzel bir atmosfer vardı.

FENERBAHÇE YORUMU

Kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım için, gücümü zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bugün de onlardan birini gösterdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Bu sene şanssızlıklar yaşadı. Futbolda zamansız problemler olabiliyor. Bu sene böyle geçtiği için hem kendim hem Fenerbahçe için üzgünüm. Seneye oraya döndüğümde Fenerbahçe'nin seneye iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."