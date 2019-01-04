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Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli milli oyuncu Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.

Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Fenerbahçeli milli oyuncu ile özel olarak ilgilenmeye başlayan Aytemiz Alanyaspor, sarı lacivertli yönetim ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve genç oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağladı.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

(DHA)

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Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe ozan tufan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HAYIRLI OLSUN OZANIM İNŞALLAH BAŞARILI OLURSUN BEN BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM BOL ŞANSLAR KARDEŞİM
iki yıldır yatıyor.Oynarmı?
bu sitenin ortağı bi acun bide bu öküz.. hergün bunları görüyoruz..
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