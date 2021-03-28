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Ozan Tufan, Norveç -Türkiye maçına damga vurdu

28.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim ise 2 gollük performansıyla Ozan Tufan oldu. Ozan'ın ikinci golü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte milli futbolcu ile ilgili yapılan yorumlar.

Ozan Tufan, Norveç -Türkiye maçına damga vurdu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş kadroda değişiklikler yaptı. Milli Takım'da Ozan Tufan'ın performansı öne çıktı. 4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan Tufan, sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

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OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL

  1. dakikada rakip ceza alanının sol köşesinde topu alan Ozan, topu düzeltti önüne çekti, sağ içle sağ kavisle uzak köşeye topu fırlatarak muhtemeş bir gole imza attı.

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DİNAMO GİBİ ÇALIŞTI

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş derbisinde de ceza sahası dışından güzel bir gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla da benzer bir gole imza attı. Maç boyunca iyi bir performans sergileyerek orta sahada dinamo gibi çalıştı.

İLK KEZ SOL AYAKLA ATTI

Ozan'ın performansı büyük alkış topladı. Özellikle sosyal medyada Ozan Tufan gündemin ilk sırasına yükseldi. Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı formasıyla sol ayakla ilk golünü Norveç'e attı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ozan Tufan'ın attığı ikinci gol sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı. Milli futbolcu ile ilgili bir çok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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