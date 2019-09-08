Ozan Tufan: Önemli olan milli takım bayrağının dalgalanması

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından millilere galibiyeti getiren golü kaydeden Ozan Tufan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, milli takımın galibiyetinin önemine dikkat çekerek, “Burası milli takım. Milli takımda kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan milli takımın yükseklerde olması bayrağın dalgalanması. Kendi adıma mutluyum. Ülkemiz adına mutluyum. Biz favoriydik. Bu maçın skoru böyle olmamalıydı. Milli takım her zaman farklı skorlarla kazanmak zorundadır. Bunu Fransa karşısında da gösterdik. Bu maç bizim için zor oldu. Kapanan bir takım vardı. 1-0 da olsa 3 puanı aldık. Şimdi Moldova maçına konsantre olmaya çalışıyoruz. Yarından itibaren ona hazırlanacağız” açıklamasını yaptı.

"TAKIMA KATKI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ozan, saha içi ve saha dışında kendini mental olarak hazırladığını vurgulayarak, “Benim performansımı maç maç görüyorum çünkü tüm maçlara baktığımızda ligde ve milli takımda kolay maç yok. Kendimi kafa olarak iyi hazırlıyorum. Saha içi, saha dışı ağabeylerimden aldığım destek ve kendi konsantrem olsun en iyi şekilde kendimi hazırlıyorum. Bugün de onlardan biri oldu. Sakatlığım vardı. Birkaç gün antrenmana çıkmamıştım. Onu da atlattım ve güzel bir gol attım. Takıma katkı verdiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.