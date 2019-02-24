Ozan Tufan performansı gündem oldu

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Ozan Tufan'a ilk 11'de görev verdi. 80 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu etkili performansı ile dikkat çekti. Ozan'ın yükselişi sosyal medyada gündem oldu.
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