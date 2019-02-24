SPOR

Ozan Tufan performansı gündem oldu

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 24.02.2019 08:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan gösterdiği performans ile alkış topladı.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Ozan Tufan'a ilk 11'de görev verdi. 80 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu etkili performansı ile dikkat çekti. Ozan'ın yükselişi sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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