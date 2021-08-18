Ozan Tufan, Watford’a transfer oldu!

İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer oldu. Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a vermek istememesinden sonra rota İngiltere'ye çevrilmişti.

KÜMEDE KALIRLARSA 7.5 MİLYON EURO

26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Öte yandan Ozan Tufan da, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı.

OZAN TUFAN ANTRENMANDA YOKTU

Transfer görüşmeleri yapan milli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almamıştı.

LİMİTİ AÇACAK

Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.



