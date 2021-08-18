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Ozan Tufan, Watford’a transfer oldu!

18.08.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kulübü Watford, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro ödeyerek Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İşte detaylar...

Ozan Tufan, Watford’a transfer oldu!

İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer oldu. Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a vermek istememesinden sonra rota İngiltere'ye çevrilmişti.

KÜMEDE KALIRLARSA 7.5 MİLYON EURO

26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Öte yandan Ozan Tufan da, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı.

OZAN TUFAN ANTRENMANDA YOKTU

Transfer görüşmeleri yapan milli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almamıştı.

LİMİTİ AÇACAK

Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
1 milyon Euro ile bu saydıkların alınıyor mu
tek gitmeywcek adam gitti
Olacak iş degil valla ozan tufan gönderilirmi ya kardeşim limit diyo limit şimdi acılmadı ama gelecek sezon olursa acılır şimdi acılmaz adamı şuan 1 milyon euroya göndermişler pes vallahi noldu bu sefer ali koç italyanlarla iş yapamayınca 1 milyon euromu kazandın sadece aha aha

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