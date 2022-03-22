SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ozan Tufan, yeni takımını bu video ile duyurdu! Mesut Özil...

Ozan Tufan, yeni takımını bu video ile duyurdu! Mesut Özil...

22.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig'e transfer olup istenilen başarıyı sergileyemeyince Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertli takımda da iyi oynayamayan Ozan Tufan, yeni bir sektöre giriş yaptı. E-spor dünyasına adımını atan tecrübeli oyuncu, takım kurduğunu açıkladı. Bu gelişmeyi yıldız oyuncu Mesut Özil de destek mesajıyla birlikte paylaştı.

Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeni bir iş sektörüne giriş yaptı. Tecrübeli oyuncu, Good Guys Esports'un yeni sahibi olduğunu duyurdu. Good Guys Esports'un Instagram hesabından paylaşılan videoda "Merhaba patron hazırsanız başlayalım" sözlerine yer verilerek Ozan Tufan'ın videolu duyurusu yayınlandı.

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

4492427

Bilgisayar oyunları oynamasıyla da tanına Ozan Tufan, özellikle CS:GO ve Knight Online isimli oyunlarla tanınıyor. Good Guys Esports'un Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

MESUT ÖZİL DESTEK VERDİ

page_8

Bu sektöre yabancı olmayan Mesut Özil de Ozan Tufan'a destek verdi. Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, "Helal olsun kaptan başarılar tüm takıma" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''
Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Alacağı takım Göztepe değilmiş! TFF 2.Lig'den...

Alacağı takım Göztepe değilmiş! TFF 2.Lig'den...

Galatasaray'da skandal iddia!

Galatasaray'da skandal iddia!

Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''

Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.