Ozan Tufan, yeni takımını bu video ile duyurdu! Mesut Özil...

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeni bir iş sektörüne giriş yaptı. Tecrübeli oyuncu, Good Guys Esports'un yeni sahibi olduğunu duyurdu. Good Guys Esports'un Instagram hesabından paylaşılan videoda "Merhaba patron hazırsanız başlayalım" sözlerine yer verilerek Ozan Tufan'ın videolu duyurusu yayınlandı.

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Bilgisayar oyunları oynamasıyla da tanına Ozan Tufan, özellikle CS:GO ve Knight Online isimli oyunlarla tanınıyor. Good Guys Esports'un Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.

MESUT ÖZİL DESTEK VERDİ

Bu sektöre yabancı olmayan Mesut Özil de Ozan Tufan'a destek verdi. Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, "Helal olsun kaptan başarılar tüm takıma" yorumunda bulundu.



