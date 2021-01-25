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Ozanca’da MASKİ’nin yeni nesil mekanik sayaçları anlatıldı

25.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni nesil mekanik sayaçlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni nesil mekanik sayaçlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sayaçlardan herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, okuma personelinin evin içine girmeden sayaçlardaki radyo frekans sistemi sayesinde uzaktan okuma yapabileceğini söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son teknoloji sistemleri bünyesine entegre ederek çalışmalarına devam ediyor. Kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçları uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirilecek. Bu uygulamayı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz ile birlikte Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan ve vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni sistemi anlattı. Vatandaşlar yeni sistemin kendi işlerini de kolaylaştıracağını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile vatandaşlara aktardı.

“Abonelerden sayaç ve muhafaza kutusu parası alınmayacak”
Sayaçlardan ve muhafaza kutularından vatandaştan herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, aboneler için önemli bir çalışmaya hayat verdiklerini söyledi. Çevik, muhafaza kutuları ile birlikte vatandaşa teslim edilecek yeni sayaçlar sayesinde otomatik okuma yapılacağını vurguladı.

“Özel mülke girilmeyecek, ekiplerin de işi kolaylaşacak”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün liderliğinde büyük bir yatırım yapılıyor. Yeni sayaç sistemimizi size anlatmaya geldik. İçme suyu bağlantı çalışmaları mahallemizde devam ediyor. Yakın zamanda sayaç bağlantılarına başlanacak. Sayaçları hanelerin dışına alacağız. Elektronik kartlı sayaç değil bu. Evinizdeki sayaçla aynı. Biz ne yapıyoruz? Sayaçları dışarı alıyoruz. Buradaki amacımız ne? Okumacı mahalleye geldiği zaman, bu sayacı dışarıda görsün ki avluya ya da evin içine girmesin. Mahallelerde sayaçların evlerin içlerinde, hanelerde olması bize büyük zaman kaybı yaşatıyordu. Şimdi sayaç üzerindeki bir aparat sayesinde aracın içinden inmeden ya da okumacımız yürürken sayaçları okuyup, faturalarınızı oluşturabilecek” dedi.

“Sayacın ve muhafaza kutusunun bedelini MASKİ karşılayacak
Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Sayaçlarımız özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde hanelerin içinde yer alıyor. Ekiplerimiz bu yüzden genellikle sayaçları okumakta zorlanıyorlar. Bu yüzden vatandaşın farklı basamağa girme durumu bile oluşuyor. Mekanik bir sayaç. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir farklı özelliği var. Radyo dalga yayını yapıyor. Personelimiz geldiği zaman arabadan inmeden ya da yürürken sayacı okuyabilecek. Kamu kaynaklarını da korumuş olacağız. Sayacın ve muhafaza kutusunun bedeli MASKİ tarafından karşılanacak” dedi.

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