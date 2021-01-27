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“Ozanların Diliyle Karabağ" sempozyumu düzenlenecek

27.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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“Ozanların Diliyle Karabağ" sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Üniversitesi ODAK Araştırma Müdürlüğünün tertiplediği "Ozanların Diliyle Karabağ" uluslararası sempozyumu 14 Şubat 2021 de dijital ortamda yapılacak.

Atatürk Üniversitesi ODAK Araştırma Müdürlüğünün tertiplediği "Ozanların Diliyle Karabağ" uluslararası sempozyumu 14 Şubat 2021 de dijital ortamda yapılacak. 14 Şubat sevgililer gününe denk getirilerek Azerbaycan_Karabağ rabıtası vurgulanmak istenen sempozyuma Azerbaycan,Gürcistan ve Türkiye-den sanatçılar katılacak. Açılış konuşmasını Karabağ Azatlık Teşkilatı Başkanı Doç.Dr. Akif Nağı’nın yapacağı sempozyuma, Esat Kabaklı (TRT sanatçısı, Türkiye, Aşık Feryadi (Maksüt Koca) Kültür Bakanlığı, Şirzad Pirallahi. Bdii qirat ustası, teatr-kino aktyoru. (Azerbaycan), İlham sgroğlu. Aşıq. (Azerbaycan), Şahib İsmailov. Müğnnı. (Azerbaycan), Günay Mmmdova. Bdii qirat sntçisi. (Azerbaycan), Nargil Mehdiyeva. Aşıq.(Gürcistan), Serpil Bayrak ve Dağlar Özügüç katılacak.
Sempozyum internet ortamında da yayınlanacak. Müdürlüğünü Dr. Gürsoy Solmaz’ın yaptığı ODAK araştırma merkezi 2021 Ocak ayından bu tarafa "Karabağ" ile alakalı olarak yaptığı bu üçüncü sempozyuma herkesin katılabileceğini belirtti.

“Ozanların Diliyle Karabağ

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