YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor

Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor

10.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil: - "Türkiye ile çift diploma, doktora, yüksek lisans ve lisans programlarıyla laboratuvarda birlikte bilimsel çalışmalar yapmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil, Türkiye'deki üniversite sanayi iş birliğini model almak istediklerini belirterek iki ülke üniversitelerinin ortak bilimsel çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Rektörü olarak da görev yapan Prof. Dr. Odil, İzmir'de düzenlenen Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu toplantısında AA muhabirine açıklamada bulundu.

İki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini, stratejik iş birliği çerçevesinde ilerlediklerini belirten Odil, Özbekistan'da üniversite sayısının 165'e yükseldiğini, öğrenim kadrosuna Türkiye'den gelen akademisyenlerin de önemli katkı sunduğunu kaydetti.

- Teknoloji transfer ofisleri

Çok sayıda Özbek öğrencinin de yüksek öğretimine Türkiye'de devam ettiğini hatırlatan Odil şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üniversitelerin teknik ve mühendislik alanlarında çok yüksek bir seviyede olduğunu biliyoruz. Burada biriken tecrübeyi biz de öğrenerek görmek istiyoruz. Türkiye ile çift diploma, doktora, yüksek lisans ve lisans programları ile laboratuvarda birlikte bilimsel çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye'deki teknik ve mühendislik alanındaki müfredat, işverenlerin istekleriyle ele alınarak düzenlenmiş. Bunun çok iyi ve kullanışlı bir sistem olduğunu biliyoruz. Biz de kuracağımız teknoloji transfer ofisleriyle bu müfredatı kendimize adapte ederek uygulamak istiyoruz."

Odil, Özbekistan'ın üçüncü kalkınma dönemini yaşadığını aktararak "Bu süreçte Türkiye'deki bilim insanlarının Özbekistan'a yardımcı olmalarını umut ediyoruz. Türkiye'den gelen öğretim üyelerine üniversitelerimizin kapısı açık. Onların doktora, yüksek lisans öğrencilerine danışmanlık yapmalarını sağlamak çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 2 ay önce yaptığı Özbekistan ziyaretinde 11 üniversiteyle 50 protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Budak, üniversiteleriyle Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında yürütülen "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini, aynı çalışmayı Özbekistan ile de yapmak istediklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktıTürkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktı
Adana'da internet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandıAdana'da internet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastıSivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan

İzmir Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.